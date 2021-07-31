Понад два мільйони українців повністю вакцинувались проти COVID-19

Понад два мільйони українців уже повністю імунізовані проти коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зокрема, за добу 30 липня 2021 року проти COVID-19 було вакциновано 150 080 людей. Одну дозу отримали 88 219 людей, повністю імунізовані – 61 861 людина.

Протягом доби працювали 873 мобільні бригади, 2 485 пунктів щеплення; 255 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії було щеплено 3 525 850 людей, з них отримали одну дозу – 3 525 848 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 000 356 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в Україні було проведено 5 526 204 щеплення.