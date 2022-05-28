В "Дії" вже три дні проводиться опитування щодо володіння зброєю. Наразі проголосували понад мільйон українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Відомо, що опитування стартувало 25 травня.

До цього парламент у першому читанні проголосував за законопроєкт про обіг вогнепальної зброї.

Однак, щоби вирішити питання щодо того, як саме нею володіти, Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вирішив дізнатися думку українців. Опитування триватиме до кінця травня. Узяти в ньому участь можуть лише повнолітні українці.

Як повідомив Федеров, наразі в опитуванні взяли участь понад мільйон громадян.

Результати опитування МВС врахує при продовженні роботи над вищезазначеним законопроєктом.

“Уявіть собі, це фантастичний результат прямої електронної демократії. За три дні 1 млн (голосів — прим. ред.)”, — підсумував очільник Мінцифри.