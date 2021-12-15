За перші дві доби роботи пілотного проєкту "єПідтримка" оформлено понад 500 тис. заявок на отримання коштів за вакцинацію.

Про це на засіданні уряду у середу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповів Голова уряду, з початку тестування програми Президента України “єПідтримка”, що стартувала цього тижня, банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

А вже з 19 грудня кожен вакцинований українець зможе почати витрачати свою тисячу, зазначив Денис Шмигаль.

Наразі в президентській програмі беруть участь 6 банків:

Monobank,

Альфа-банк,

А-Банк,

ПриватБанк,

Укргазбанк,

Ощадбанк.

Поступово долучатимуться й інші банки.