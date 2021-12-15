Про це на засіданні уряду у середу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Як розповів Голова уряду, з початку тестування програми Президента України “єПідтримка”, що стартувала цього тижня, банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.
А вже з 19 грудня кожен вакцинований українець зможе почати витрачати свою тисячу, зазначив Денис Шмигаль.
Наразі в президентській програмі беруть участь 6 банків:
- Monobank,
- Альфа-банк,
- А-Банк,
- ПриватБанк,
- Укргазбанк,
- Ощадбанк.
Поступово долучатимуться й інші банки.
- Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про виплату тисячі гривень за вакцинацію проти коронавірусу 18 листопада 2021 року.
- Також, як повідомлялося раніше, у перший же день тестування програми “єПідтримка”, яка необхідна для отримання 1000 гривень вакцинованим українцям, додаток “Дія” не витримав навантаження. Внаслідок чого у деяких користувачів сертифікати вакцинації та інші послуги взагалі зникли з застосунка.