Про це на засіданні уряду у середу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Як розповів Голова уряду, з початку тестування програми Президента України “єПідтримка”, що стартувала цього  тижня, банки відкрили понад 1,7 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам 1000 гривень.

А вже з 19 грудня кожен вакцинований українець зможе почати витрачати свою тисячу, зазначив Денис Шмигаль.

Наразі в президентській програмі беруть участь 6 банків:

  • Monobank,
  • Альфа-банк,
  • А-Банк,
  • ПриватБанк,
  • Укргазбанк,
  • Ощадбанк.

Поступово  долучатимуться й інші банки.