Більш ніж половина українців підтримують запровадження жорсткого карантину (локдауну), якщо ситуація із коронавірусом COVID-19 в Україні погіршуватиметься.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 10 по 12 березня 2021 року.

Соціологи поставили респондентам запитання, чи підтримують вони запровадження локдауну, якщо захворюваність зростатиме.

У результаті 57,4% опитаних відповіли, що погоджуються на жорсткий карантин.

Водночас 39,8% заявили, що не погоджуються.

При цьому українці більш за все погоджуються із закриттям ресторанів, кафе (73,2%), кінотеатрів (71,8%), спортзалів (63,9%) і шкіл (59,8%).

Закриття дитсадків на час локдауну підтримали 54,6% опитаних.

Водночас із закриттям закладів торгівлі непродовольчими товарами погоджуються лише 32,4% опитаних, а із припиненням функціонування міського громадського транспорту – 17,4%.

Опитування було проведене методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2014 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.