За результатами опитування Reuters, більше ніж половина американців погоджуються з тим, що Сполучені Штати Америки мають продовжувати підтримувати Україну у протистоянні російським загарбникам, доки Росія не виведе свої війська.

Про це повідомляє Reuters.

Результати опитування свідчать про продовження підтримки політики президента США Джо Байдена щодо надання допомоги Україні – попри економічні побоювання та внутрішньополітичні події, які привернули увагу американців останніми місяцями.

У повідомленні зазначається, що адміністрація Джо Байдена надала зброю та боєприпаси для України для того, щоб вона могла дати відсіч російським військам. Окрім того, очікується, що США оголосять про новий пакет допомоги у сфері безпеки обсягом близько 3 мільярдів доларів вже сьогодні, у День Незалежності України.

За даними опитування, із 1005 людей у Сполучених Штатах, які взяли участь в онлайн-опитуванні минулого тижня, 53% висловили підтримку Україні: “доки всі російські війська не будуть виведені з території, які належать Україні”. Лише 18% сказали, що проти цього.

Ця підтримка надійшла від обох головних політичних партій США, хоча виборці від Демократичної партії більше підтримали цю позицію: 66% демократів підтримали у порівнянні з 51% республіканців.

Зокрема невелика більшість, 51%, також підтримали надання зброї та протитанкової зброї українським військовим, у порівнянні з 22%, які виступили проти.

“Згідно з минулими опитуваннями, серед американців з усього політичного спектра було мало підтримки щодо відправлення американських військ в Україну. Лише 26% заявили, що підтримують таке втручання, але 43% погодилися відправити війська США до сусідніх з Україною союзників по НАТО, які не воюють з Росією”, – зауважили у повідомленні.