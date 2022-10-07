Трофейна російська техніка становить значну частку військового обладнання України через те, що при відступі російські армійці залишають її.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідки, Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків та близько 650 інших бронемашин від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що більше ніж половина танкового парку України потенційно складається з трофейних російських машин. А також додали, що нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відступом свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни.

“В умовах сильної напруги російських формувань на кількох ділянках і дедалі більшої деморалізації військ, Росія, швидше за все, продовжить втрачати важке озброєння”, – зауважили в Міноборони Великої Британії.

Варто зазначити, що станом на початок 226-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.

Протягом минулої доби окупанти завдали 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Три крилатих ракети Х-22 противника не долетіли до цілей.

Від ворожого вогню постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших – Новомихайлівка, Залізничне, Спірне, Давидів Брід, Благодатівка і Мирне. Удари по Харкову, Запоріжжю, Миколаєву та Нікополю зроблено виключно з метою знищення цивільних помешкань та критичної інфраструктури міст.