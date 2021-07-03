Більш ніж половина українців дивляться матчі чемпіонату Європи з футболу (Євро-2020). А понад 30% вірять у перемогу збірної України в турнірі.

Про це свідчать опубліковані сьогодні результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг”.

Під час соціологічного дослідження 45% опитаних повідомили, що вважають себе футбольними вболівальниками, а 54% – не вважають.

Більше тих, хто вважає себе фаном футболу, серед мешканців Заходу, старшого покоління та чоловіків.

Крім того, 54% респондентів заявили, що дивляться матчі “Євро-2020” (14% – усі ігри, 40% – окремі).

А 46% зізналися, що не дивляться матчі взагалі.

“Більше тих, хто активно стежить за перебігом чемпіонату, серед мешканців Заходу, старшого покоління та чоловіків. Серед футбольних вболівальників абсолютна більшість переглядають матчі “Євро-2020″ (третина – усі, дві третини – окремі)”, – уточнили соціологи.

Також з’ясувалося, що 36% респондентів вірять у те, що чемпіоном Європи стане Україна.

Ще 18% переконані, що це буде Англія, 15% – Італія, 10% – Іспанія, 7% – Бельгія, 2% – Данія, по 1% – Швейцарія та Чехія.

У перемогу національної збірної України більше вірять молодь та жінки.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,1%. Терміни проведення: 30 червня – 2 липня 2021 року.