Новий 2021 рік в Білорусі понад 100 осіб проведуть за ґратами через участь у протестах проти результатів виборів, на яких нібито переміг незмінний президент Олександр Лукашенко.

Про це інформує правозахисна організація “Вясна“.

За даними, які змогли зібрати спостерігачі за судовими процесами, щонайменше 112 політв’язнів і тих, хто переслідується за кримінальними справами щодо участі в акціях протесту, залишаються під вартою.

Серед них 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший затриманий — 19-річний хлопець, а найстарший — чоловік 62 років.

Найбільший можливий термін арешту — 25 діб — за рішеннями судів отримали 12 осіб.