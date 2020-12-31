Про це інформує правозахисна організація “Вясна“.
За даними, які змогли зібрати спостерігачі за судовими процесами, щонайменше 112 політв’язнів і тих, хто переслідується за кримінальними справами щодо участі в акціях протесту, залишаються під вартою.
Серед них 18 жінок і 94 чоловіки. Наймолодший затриманий — 19-річний хлопець, а найстарший — чоловік 62 років.
Найбільший можливий термін арешту — 25 діб — за рішеннями судів отримали 12 осіб.
- 2020 рік став визначним для Білорусі. 9 серпня у країні відбулися чергові вибори президента, за підсумками яких ЦВК оголосило, що перемогу нібито здобув незмінний білоруський лідер Олександр Лукашенко. Того ж дня в країні спалахнули перші акції протесту, учасники яких вимагають проведення нових виборів та відставки Лукашенка. Ці вибори не були визнані чесними та демократичними. Чимало країн, зокрема, Україна, не визнали їх результати.
- Акції протесту громадян Білорусі, як і силові розгони протестувальників та переслідування опозиційних лідерів та ЗМІ тривають у країні й досі.