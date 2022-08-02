Про це повідомили у Всеросійському центрі вивчення громадської думки (ВЦВГД).
Як повідомили у ВЦВГД, за останні 15 років кількість росіян, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі, зросла до 35%.
Зазначається, що з часу попереднього опитування показник людей, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі, зріс одразу на 7%.
Також повідомляється, що зі всіх, хто вважає, що Сонце обертається навколо Землі, 12% впевнені, що цей оберт здійснюється за один місяць. У 2007 році так вважали 14%, а у 2011 – 20%.
Дані опитування також показали наступне:
– 7% росіян вірять, що радіоактивне молоко стане безпечним, якщо його прокип’ятити;
– 21% росіян вірять, що первісні люди жили поруч з динозаврами;
– 44% росіян вірять, що продукти з ГМО можуть призвести до захворювання онкологією.
Згідно з даними соціологів, серед росіян з найменшим рівнем наукової грамотності – найбільше осіб старшого віку.
Натомість високий рівень наукової грамотності – серед молоді, тих, хто користується інтернетом, тих, хто має вищу освіту та серед жителів Москви та Санкт-Петербурга.
- Нагадаємо, для 84% українців жодні територіальні поступки з боку Україні в повномасштабній російсько-українській війні не є припустимими. Водночас 10% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності відмовитися від деяких територій — можливо.