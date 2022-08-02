Згідно з даними опитування, 35% жителів Росії впевнені, що Сонце обертається навколо Землі, а не навпаки.

Про це повідомили у Всеросійському центрі вивчення громадської думки (ВЦВГД).

Як повідомили у ВЦВГД, за останні 15 років кількість росіян, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі, зросла до 35%.

Зазначається, що з часу попереднього опитування показник людей, які вважають, що Сонце обертається навколо Землі, зріс одразу на 7%.

Також повідомляється, що зі всіх, хто вважає, що Сонце обертається навколо Землі, 12% впевнені, що цей оберт здійснюється за один місяць. У 2007 році так вважали 14%, а у 2011 – 20%.

Дані опитування також показали наступне:

– 7% росіян вірять, що радіоактивне молоко стане безпечним, якщо його прокип’ятити;

– 21% росіян вірять, що первісні люди жили поруч з динозаврами;

– 44% росіян вірять, що продукти з ГМО можуть призвести до захворювання онкологією.

Згідно з даними соціологів, серед росіян з найменшим рівнем наукової грамотності – найбільше осіб старшого віку.

Натомість високий рівень наукової грамотності – серед молоді, тих, хто користується інтернетом, тих, хто має вищу освіту та серед жителів Москви та Санкт-Петербурга.