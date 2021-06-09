Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.

Так, 35,7% опитаних висловили думку, що задекларована Зеленським боротьба з олігархами є “популістським кроком, щоб підвищити свій рейтинг серед людей”.

Водночас 20,1% респондентів вважають курс на деолігархізацію “щирим прагненням до справедливості”.

А 12,9% опитаних назвали такий крок “намаганням Зеленського та його оточення переділити власність та самим стати олігархами”.

Ще 11,4% заявили, що це “крок, який дозволить Україні стати успішною”.

При цьому 8,8% респондентів впевнені, що це “спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам”.

Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.