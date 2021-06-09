Про це свідчать дані дослідження Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, котре проводилося з 28 травня по 3 червня 2021 року.
Так, 35,7% опитаних висловили думку, що задекларована Зеленським боротьба з олігархами є “популістським кроком, щоб підвищити свій рейтинг серед людей”.
Водночас 20,1% респондентів вважають курс на деолігархізацію “щирим прагненням до справедливості”.
А 12,9% опитаних назвали такий крок “намаганням Зеленського та його оточення переділити власність та самим стати олігархами”.
Ще 11,4% заявили, що це “крок, який дозволить Україні стати успішною”.
При цьому 8,8% респондентів впевнені, що це “спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам”.
Читайте також:
Опитування проводилося 28 травня – 3 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.
Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв’ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%. Середня тривалість одного інтерв’ю склала 9 хвилин.
- Минулого тижня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради анонсований раніше законопроєкт “про олігархів”. #Букви розповідали, кого глава держави пропонує віднести до категорії “олігархів” та що передбачає законопроєкт.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що питання щодо статусу олігархів в Україні можуть першим винести на всеукраїнський референдум.
- Міністр юстиції України Денис Малюська у прямому ефірі повідомив, що лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко точно потрапить до реєстру олігархів.
- Заступниця голови парламентської фракції “Слуги народу” Євгенія Кравчук заявила, що, окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, хочуть підготувати ще декілька проєктів.