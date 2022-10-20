На гарячі лінії проєкту "Хочу жить", завдяки якому російські армійці можуть звернутися із заявкою і здатися в полон, вже звернулись понад 3 тисячі військовослужбовців РФ.

Про це повідомив під час брифінгу речник державного проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко.

За його словами, від початку роботи проєкту вже надійшло понад 3 тисячі звернень від російських військових. Проте кількість тих, хто добровільно здався у полон, у цілях безпеки Матвієнко не назвав.

“Цей проєкт себе повністю виправдав. Адже результат є, і російські військові активно здаються в полон. Інформація про проєкт швидко поширюється територією Росії й дає позитивні результати”, – розповів речник державного проєкту “Хочу жить”.

Крім того, він зазначив, що на телефон гарячої лінії переважно звертаються сім’ї, рідні російських військових, а також ті громадяни РФ, які очікують на повістку. Також часто надходять звернення й від військових, які вже перебувають на території України.

“На початку проєкту та його розголосу до нас переважно зверталися ті, хто незабаром мав бути мобілізований. А зараз частота звернень рухається в бік мобілізованих та тих, хто вже на території України”, — підсумував Віталій Матвієнко.

Варто зазначити, що державний проєкт “Хочу жить” покликаний допомогти військовослужбовцям російської армії безпечно здатися в полон українським Збройним силам.

Росіянам гарантують утримання згідно з нормами Женевських конвенцій. Для отримання інформації, як здатися в полон, російським військовослужбовцям або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.