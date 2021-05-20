Нове дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Міжнародної організації праці показує, що понаднормова робота вбиває сотні тисяч людей щороку.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Так, перше глобальне дослідження такого роду показало, що в 2016 році 745 000 осіб померли від інсульту і серцевих захворювань, викликаних довгим робочим днем.

Зокрема, згідно з дослідженням, робота 55 і більше годин на тиждень була пов’язана з підвищеним на 35 % ризиком інсульту і на 17 % вищим ризиком смерті від серцевих захворювань в порівнянні з робочим тижнем тривалістю від 35 до 40 годин.

При цьому, майже три чверті померлих в результаті тривалої роботи були чоловіками середнього і старшого віку.

Часто смерть наступала набагато пізніше, іноді через десятиліття, ніж була відпрацьована понаднормова робота.

Зазначається, що найбільше постраждали люди, що живуть в Південно-Східній Азії і регіоні Західної частини Тихого океану.

У ВООЗ також заявили, що тенденція може погіршитися через пандемію коронавірусу.

“Робота 55 і більше годин на тиждень – серйозна небезпека для здоров’я. Прийшов час, щоб всі ми, уряди, роботодавці і працівники усвідомили той факт, що тривалий робочий день може привести до передчасної смерті”, – зазначила директор департаменту навколишнього середовища, зміни клімату і здоров’я Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Нейра.

У ВООЗ запропонували ряд способів, якими уряди і роботодавці можуть захистити здоров’я працівників, включаючи закони, що встановлюють обмеження на понаднормову роботу, і колективні договори між керівниками і співробітниками, що підвищують гнучкість і прозорість робочого часу.