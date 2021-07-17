Народний депутат України VIII скликання та голова Харківської ОДА Михайло Добкін озвучив "жарт" про "корінних киян", які на вихідні їдуть у регіони, звідки вони родом, аби "копати городи".

Таку заяву він зробив в інтерв’ю колишній депутатці від Партії регіонів Олені Бондаренко (воно опубліковано на YouTube-каналі “Вєсті Україна”).

Так, Добкін торкнувся теми життя в Києві та діяльності мера столиці Віталія Кличка, висловивши думку, що той нібито “не розуміє”, як керувати містом, а також не завжди може відрізнити трамвай від тролейбуса”.

Згодом Добкін згадав про “корінних киян”, припустивши, що таких насправді мало, а інші жителі столиці приїхали з різних регіонів України.

“А скільки сьогодні в Києві киян? Корінних. Я ось на вихідні коли в Києві залишався – по-перше зникав цей божевільний рух на всі боки машин. Він (Київ, – ред.) такий тихий, спокійний. Я ще жартував, говорив, що коли всі “корінні кияни” поїхали до Львівської та Тернопільської областей копати свої городи, то кияни, які залишилися, виходять, вони навіть посміхаються по-іншому”, – заявив Добкін.

Понаїхали! Кандидат в мери “пожартував” про “коренних киевлян”, які на вихідні їдуть до Тернопіля та Львова копати свої огороди… При цьому Добкін сам не киянин, який працює в та більшу частину часу живе у столиці. + має птахофабрику на заході України. pic.twitter.com/FANIqCQbHz — Букви (@Bykvu) July 17, 2021

(На відео – з 8:50 та 10:50)

Варто зазначити, що Михайло Добкін позиціонує себе як кандидат у мери Харкова. Він сам родом із Харкова, проте періодично буває в Києві, де, зокрема, бере участь у різних політичних ток-шоу (про що, наприклад свідчать дописи в його Instagram).

Також варто зауважити, що родина Добкіна володіє птахофабрикою, котра знаходиться на заході України (підприємство, зокрема, можна знайти в декларації Добкіна). Йдеться про Володимир-Волинську птахофабрику (знаходиться в селі Федорівка Волинської області).

В одному з інтерв’ю Добкін зізнавався, що його виборча кампанія на позачергових виборах мера Харкова фінансується з прибутків саме Володимир-Волинської птахофабрики.

“Моя сімʼя багато років офіційно володіє акціями одного українського підприємства, яке побудоване з нуля (йдеться про Володимир-Волинську птахофабрику, – ред.), йому років двадцять. Його будував мій батько, брат, свого часу я. Підприємство виросло, приносить добрі дивіденди”, — розповідав Добкін.

Він запевняв, що прибутку птахофабрики вистачає і на виборчу кампанію, і на купівлю мотоциклів. “Це білі гроші, з яких заплатили податки. Мені вистачає”, — зазначав Добкін.