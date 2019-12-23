Про це повідомляє Укргідрометцентр.
23 грудня в західних областях прогнозуються сильні дощі; температура вночі + 1-6 °C, вдень + 3-8 °C.
У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби 0-5 °C. На решті території невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі + 4-9 °C, вдень 6-11 °C, в південній частині місцями 12-14 °C.
Вітер в країні південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-28 м/с.
- 22 грудня був день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч у році.