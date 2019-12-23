Сьогодні, 23 грудня, по всій території України буде дощова погода, температура до +13 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

23 грудня в західних областях прогнозуються сильні дощі; температура вночі + 1-6 °C, вдень + 3-8 °C.

У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, температура протягом доби 0-5 °C. На решті території невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі + 4-9 °C, вдень 6-11 °C, в південній частині місцями 12-14 °C.

Вітер в країні південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-28 м/с.