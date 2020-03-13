Феномен мультиплікаційного серіалу "My Little Pony", де головними героями є чарівні єдинороги, що володіють магічними здібностями, не розгадан до цих пір. Психологи стверджують, що творцям серіалу вдалося наділити персонажів типовими для людей і не завжди позитивними рисами характеру. Така неідеальність героїв здалася маленьким глядачам симпатичною, що викликало хвилю популярності товарів із зображенням улюблених персонажів.

Роздрібні продажі бренду складають більше $ 4,4 млрд щорічно, починаючи з 2015 року. Компанія зараз трансформувалася з провідного підприємства з виробництва іграшок в лідера франчайзингу та контенту, керованого розвагами.

Як персонажі “My Little Pony” стали культовими?

Єдинорогів люблять не тільки діти, бо поні іграшки, а також різні товари із зображенням героїв серіалу купують підлітки та дорослі. Броні – дорослі шанувальники серіалу, віком 14-35 років, активно присутні в соціальних мережах, просуваючи ідеї неймовірною щирості серіалу. Вони організовують з’їзди і благодійні заходи, випускають огляди, розповіді, фанфики, поні-версії трейлерів до фільмів, музику, присвячену героям нової субкультури.

Фанатська продукція ручної роботи, що продається на аукціонах:

плюшеві поні іграшки;

керамічні статуетки;

намальовані, вишиті чи складені з мозаїки картини;

орігамі, фігурки з дерева.

Дорослих броні, які транслюють такі цінності, як дружба, щирі відносини, часто порівнюють з рухом хіпі, яке зародилося у відповідь на зростання насильства, агресії в світі. Популярністю персонажів у різних вікових аудиторій, користуються виробники.

Чарівні єдинороги підвищують прибутки виробників

Метою компанії Hasbro при запуску серіалу була популяризація, підвищення продажів вже готової колекції фігурок. Успіх мультфільму виявився приголомшуючим. І ось уже поні іграшки продаються в різних варіаціях: у вигляді набору фігурок і аксесуарів, пальчикового театру, в закритих упаковках-сюрпризи.

Принти із зображенням єдинорогів прикрашають майки, парасолі, рюкзаки, канцелярське приладдя. Такий товар гарантовано знайде свого споживача – про це знають виробники, і тим самим культ персонажів з мультфільму стабільно ними підтримується. Придбати поні іграшки та дитячий одяг можна на сайті Panama.ua.

Найпопулярніші товари з категорії “My Little Pony”:

дитяча косметика, шпильки, кільця, прикраси;

канцелярія (ручки, олівці, маркери);

сумки, рюкзаки, парасольки;

меблі, велосипеди, одяг з принтами;

фігурки, набори з аксесуарами;

відеоігри, додаток “Магія Принцес”.

Конячки на коліщатках, інтерактивні єдинороги, набори для творчості з наклейками – все це приносить радість дітям різного віку. Не забувають виробники і про дорослих шанувальників серіалу, випускаючи щоденники, студентські блокноти, брелоки, комп’ютерні миші і чохли для смартфонів.