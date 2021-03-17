Поновлено розслідування проти Нестора Шуфрича, Рената Кузьміна та групи народних депутатів від ОПЗЖ через втручання в американські вибори.

Про це повідомив під час брифінгу адвокат п’ятого президента України, лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка Ігор Головань.

Зокрема, він нагадав, як група народних депутатів на чолі з Кузьміним, виступила з заявою про те, що нинішній президент США Джо Байден, а також п’ятий президент України Петро Порошенко та їхні “спільники” Гілларі Клінтон Барак Обама нібито вчинили “розкрадання 100 мільярдів доларів”.

“Ми пам’ятаємо, що ця заява була непоодинокою, а в координації і у взаємодії із заявами таких людей, як Деркач, Дубінський. Було абсолютно очевидно, що всі ці заяви були спрямовані не тільки на організацію політичних переслідувань Петра Порошенка і взагалі опозиції в Україні, а найбільш важливою метою очевидно було втручання і вплив на вибори у США”, – наголосив адвокат.

За словами Голованя, Державне бюро розслідувань виступає в інтересах держави-агресора – кримінальне провадження стосовно цих осіб було у грудні 2020 року слідчим ДБР закрито. Однак Шевченківським судом 11 березня цього року постанова про закриття цього кримінального провадження була скасована. Було встановлено, що фактично розслідування не проводилося. Фактично слідчі ДБР займалися тим, що намагалися вивести від відповідальності осіб, які організовували вплив на вибори у США.

“Однак тепер постанову скасовано, і ДБР зобов’язане продовжувати, сподіваюся, з процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, це розслідування», – резюмує Головань.

Народний депутат з фракції “Європейська Солідарність” Ростислав Павленко додав, що участь українських політиків у кампанії втручання в американські вибори буде мати серйозні наслідки.

Також він згадав про інтерв’ю президента США Джо Байдена, де той наголосив, що втручання Путіним в американські вибори матиме для Путіна і для всіх, хто йому в цьому допомагав, дуже серйозні наслідки.

“Ми розуміємо, що під такі твердження є дуже суттєвий фактаж. Пам’ятаємо, вчора Національна рада з питань розвідки Сполучених Штатів Америки дала розгорнутий матеріал щодо такого втручання. Зокрема, було чітко названо прізвище Андрія Деркача, який поширював завідомо неправдиву інформацію, який фактично включався в російську спецоперацію із втручання у вибори в Сполучених Штатах, за що Деркач потрапив під санкції США”, – каже він.

Павленко нагадав, що нардеп Дубінський брав участь у таких спробах і потрапив під санкції.

“Ми також пам’ятаємо, що і Качура, Арахамія, інші їх колеги в парламенті дуже хотіли розслідувати так звані ці “записи”. Маю наголосити, що і президент Зеленський виявляв дуже багато ентузіазму щодо цих так званих “розслідувань”. На пресконференції було прямо заявлено Зеленським, що ще будуть дзвіночки, будуть розслідування і так далі. Американська преса теж робила про це дуже чіткий меседж, що Зеленський повернувся до втручання у вибори в США. Це неприпустимо і за ці дії так само буде відповідальність”, – резюмував нардеп.