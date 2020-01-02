Радянський фільм "Іронія долі, або З легким паром!" Ельдара Рязанова набув популярності, оскільки потрапив у наявний на той час "тренд".

Про це розповіла в інтерв’ю #Буквам засновниця нейромаркетингового агентства Neuro-knowledge Катерина Ільченко.

Так, на зазначеній картині в радянські часи виросло кілька поколінь, в тому числі жителів України. Головним героєм фільму є лікар-хірург, закоренілий парубок, неодружений Євген Лукашин, який вирізняється інфантильним характером.

Відповідаючи на запитання, чи не вплинула картина на формування певного типу людей, зокрема інфантильних чоловіків, Катерина Ільченко пояснила, що “Іронія долі”, навпаки, стала віддзеркаленням суспільства того часу.

“Ну, не факт, що у нас таке покоління чоловіків виросло, тому що Рязанов зняв такий фільм. Ймовірно, що Рязанов зняв такий фільм, і він став популярним, тому що на той час було вже досить багато інфантильних людей”, – зазначила Ільченко.

Вона уточнила, що в рамках радянської системи “люди ставали млявими й безініціативними”.

“Просто система була така, що у нас люди ставали млявими і безініціативними, тому що це інакше робити не мало сенсу. Система виховувала таких людей, і він (Рязанов, – ред.) зняв про них фільм, але це не його фільм створив таких людей”, – наголосила Ільченко.

Вона додала, що у кожного покоління “є якісь свої ключові контентні штуки, і вони залишаються”.

“А нові покоління потім кажуть: “Що ви в цьому знайшли?” І це можна відстежити і по американських фільмах, і по наших”, – розповіла Ільченко.

ДОВІДКА. “Іронія долі або З легким паром!” – радянський двосерійний телевізійний фільм режисера Ельдара Рязанова. Він був створений у 1975 році й уперше показаний у СРСР 1 січня 1976 року. Головними героями є московський лікар-хірург Євген Лукашин (Андрій Мягков) і вчителька російської мови з Ленінграда Надія Шевельова (Барбара Брильська).