Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Прямий“.

За словами Епіфанія, 2019 рік був певним випробуванням, бо відбулася повна перезагрузка української влади.

“Ми розпочинали свою діяльність при попередній владі, при попередньому президенті Петру Олексійовичу Порошенку, який зробив дуже багато для того, щоб посприяти об’єднавчому процесу щодо отримання Томосу. Тобто він виконав обов’язок як керівника держави. Тому що ми перебуваємо з вами у стані війни. І тому Українська держава повинна дбати про духовну безпеку. Це не втручання Української держави у справі церковні, а це сприяння тому, щоб українська церква була сильною, бо від цього залежить і наше майбутнє, загальна спільна перемога над агресором“, – пояснив він.

Водночас, Митрополит наголосив, що попередня влада більш відповідально ставилася до церкви.

“Ми бачимо певну відмінність від попередньої влади і влади, яка зараз є в Україні. Тобто попередня влада більш ставилася відповідально до церкви, а зараз ми маємо також добрі стосунки з українською владою, немає якогось втручання, але на місцях немає інколи такого сприяння і певної допомоги. Але в майбутньому, я переконаний, надалі держава зрозуміє до кінця ту роль, яку відіграє українська церква, справжня українська церква, яка стоїть на засадах того, щоб Україна була сильною державою. Ми не державна церква, ми ніколи цього не прагнули і не були нею. Але ми є державницькою церквою“, – додав Епіфаній.