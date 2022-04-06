Україна має запустити роботу економіки у нових воєнних реаліях, адже країну необхідно забезпечувати коштами – 25-30% підприємств наразі не зможуть відновити свою роботу, відповідно, сплачувати податки та надавати робочі місця.

Цитує політикиню пресслужба “Європейської Солідарності”.

Нардепка наголошує, що життя триває, і треба жити, працювати на повну та поновлювати всі економічні процеси у країні. Україні необхідно за щось жити, і коштів, виділених країнами-донорами або з допомогою фондів для відновлення, навряд чи вистачить.

“Деякі країни приймають для себе рішення допомагати Україні чи зброєю, чи фінансуванням проектів, але не просто грошима, які дають витрачати “куди захочеш”. Якщо аналізувати цю ситуацію, то вона не дуже просто складається в Україні”, – заявила Южаніна.

Вона додала, що у складні часи завжди економіка виживає на мікро і середньому бізнесі, оскільки вони швидко переналаштовуються, і є низка програм, які допомагають підприємцям у цьому. Зокрема, є програма перенесення діяльності в безпечніші регіони, а також – багато грантів міжнародних, на підтримку фермерства, безвідсоткове кредитування посівної. На сайті міністерства економіки зараз є спеціальна сторінка, на якій можна подати заявку стосовно допомоги.

“Є спеціальні люди, які відповідальні за побудову ланцюжків переміщення підприємств. Це може бути легко чи складно переміщуване виробництво. Підбирають території переміщення, куди можна переїхати. Цим треба займатися зараз, бо з тисячі поданих заявок 100 підприємств уже в процесі переміщення”, – зазначила депутатка.

Крім цього, Южаніна наголосила, що підприємці всіх трьох груп, самозайняті особи, фермери не платять ЄСВ за себе зараз. Також на переконання політикині програму підтримки від держави через “Дію” на 6500 гривень необхідно продовжити для тих регіонів, які були в окупації й люди не змогли звернутися по допомогу вчасно.

“Треба розуміти, що попереду складний час. Ми маємо підтримувати людей і стимулювати працювати. Виплачена одноразова допомога не може бути щомісячною. Але люди мають жити, купувати товари першої потреби, і для цього потрібні кошти”, – наголосила Южаніна.