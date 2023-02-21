Президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві заявив, що Україну чекають попереду "важкі" дні, адже наближаються роковини широкомасштабного вторгнення, й Україна переходить у контрнаступ, продовжуючи захищати власні території.

Про це повідомляє CNN.

Під час свого виступу у Польщі Джо Байден зазначив, що наступні місяці будуть вкрай складними для українських захисників. Президент США наголосив, що боротьба за свободу завжди буде складною, але вона “завжди важлива”.

“Оскільки Україна продовжує захищатися від російського наступу і веде власний контрнаступ, надалі будуть важкі й дуже гіркі дні. Перемоги й трагедії”, – сказав Байден.

Відтак додав, що США та їхні західні союзники продовжуватимуть й надалі підтримувати Україну, а також “притягнуть до відповідальності винних у цій війні”.

Крім того, під час промови у Варшаві, Джо Байден заявив, що “Україна ніколи не стане перемогою для Росії”.

“Вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності, і ви знаєте, це був надзвичайний рік у всіх сенсах. Надзвичайна жорстокість російських військ і найманців. Вони без сорому і сумління робили аморальні вчинки та чинили злочини проти людства”, – сказав Байден.

А також продовжив, під час свого виступу, описувати дії російських військових в Україні з початку широкомасштабного вторгнення.

“Вони вбивають мирних жителів та руйнують інфраструктуру. Вони використовували зґвалтування як зброю війни. Викрадали українських дітей. Ніхто, ніхто не може відвести очей від звірств, які робить Росія. Це огидно. Це огидно. Але надзвичайною була й реакція українського народу та світу”, – зауважив Джо Байден.

А також підкреслив, що через рік після того, як російські бомби почали падати на українські землі, а російські танки – заїжджати на територію України – Україна все ще незалежна і вільна.

“Територію від Херсона до Києва відвойовано”, – наголосив президент США.