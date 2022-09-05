У найближчу добу синоптики очікують нічні заморозки на поверхні ґрунту майже по всій території України.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-5°, що становить I рівень небезпечності.

У північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° – II рівень небезпечності.

Водночас 6-8 вересня у північних, центральних, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

В Укргідрометцентрі зазначили, що протягом тижня переважатиме антициклональний характер погоди, відповідно триватиме бездощовий період, але в п’ятницю надійдуть атмосферні фронти із заходу та принесуть дощі.

У наступні три доби по Україні переважно без опадів, проте 9 вересня у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях дощитиме.