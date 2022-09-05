Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Так, вночі 6-8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, на поверхні ґрунту прогнозуються заморозки 0-5°, що становить I рівень небезпечності.
У північно-східних та східних областях і у повітрі 0-3° – II рівень небезпечності.
Водночас 6-8 вересня у північних, центральних, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Укргідрометцентрі зазначили, що протягом тижня переважатиме антициклональний характер погоди, відповідно триватиме бездощовий період, але в п’ятницю надійдуть атмосферні фронти із заходу та принесуть дощі.
У наступні три доби по Україні переважно без опадів, проте 9 вересня у західних, північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях дощитиме.
- 5 вересня в усіх регіонах України прогнозувалась суха та прохолодна погода. На країну насувається легке похолодання. 4 вересня дощило лише в Луганській області, на решті України було сухо.