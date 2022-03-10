Заяви Кремля про створення Україною біологічної зброї повторюють ці ж тези у Сирії, після чого Росія атакувала мирне населення регіону хімічною зброєю.

Про це пише британське видання The Guardian.

Коли 9 березня представниця Росії Марія Захарова вийшла на трибуну в Москві та попередила про “програму біологічної зброї” в Україні, бійці на іншому полі бою – Сирії – зрозуміли, що вона мала на увазі.

Опозиційні групи проти Асада, які все ще утримували північ Сирії, чули все це раніше. З 2015 року, коли Росія взяла значну участь у конфлікті, та протягом наступних жахливих років заяви про те, що режим Асада може застосувати хімічну зброю, були готовим аргументом, який сповіщав про неминучий напад.

Навіть у зародковому стані російська війна в Україні має багато паралелей із конфліктом у Сирії: ледь стримана дикість, масові втечі переляканих мирних жителів та бездумне руйнування всього навколо.

І Пентагон, і керівництво України заперечували заяву Росії, і здавалося малоймовірним, що вона прорве міжнародний дискурс.

Зовсім інша історія була в Сирії, де кожну заяву про використання хімічної зброї повстанцями сприймали з довірою в деяких частинах Великої Британії та Європи – і з боку світової спільноти було мало зацікавлення у викритті брехні Москви. Перемога у війні з дезінформацією була успіхом Росії в Сирії, на театрі, де не бракувало перемог для військових, і нікого, крім перевершених повстанців і джихадистів, готових стати на її шляху.

“Сьогодні Україна є частиною набагато довшого континууму, ніж Сирія”, – сказав Guardian колишній старший офіцер НАТО. “Вона йде далі, ніж Чечня – політично, з точки зору зовнішньої політики, з точки зору внутрішньої динаміки Росії та з точки зору тактики російської військової машини. Єдиним сюрпризом за останні два тижні є те, наскільки марними були російські збройні сили – на щастя. Вони були абсолютно жахливими з усіх боків, і це дуже хороша новина”.

“Ми всі – жертви нашого досвіду, і досвід Путіна полягає в тому, що він може отримати з рук майже все, що йому заманеться, у кожному вимірі війни. Кричуще розгортання заморожених конфліктів у високопоставлених державах, таких як Грузія та Україна, підрив управління через гібридну війну, використання найжорстокіших тактик, розгромлення цілих міст та їх населення. Його досвід показує, що ви можете здобути перемогу, використовуючи важку вибухівку під повним відблиском уваги західних ЗМІ. І маючи надзвичайно ефективний контроль над власним [патріотичним] населенням, йому нема чого боятися вдома”, – наголошує офіцер.

У порівнянні з трясовиною, яку вона виявила в Україні, і бурхливою міжнародною реакцією на її вторгнення, Сирія була відносно недорогим втручанням для Москви. Його льотчики бомбардували мирне населення, не боячись пострілів з неба, його важке озброєння рухалося містами, а дезінформаційна машина панувала всюди.

“Масштаби війни в Україні різні”, – сказав Чарльз Лістер, директор програми з Сирії та боротьби з тероризмом в Інституті Близького Сходу. “Але деякі тактики, безперечно, було засвоєно та розгорнуто в Сирії”.

“Широке припущення про безкарність, безсумнівно, сприяло цьому і поставило Путіна в психологічне становище, коли він вважав, що щось подібне є можливим. Він навчився не звертати уваги на міжнародні червоні лінії. Тривале і масове використання потужних бомбардувань, спрямованих на підрив довіри суспільства та як інструмент залякування, яке зараз розглядається в Маріуполі, було відточено в Сирії, де Росія майже не використовувала високоточні боєприпаси”, – наголошує Лістер.

“Переважна більшість — некеровані бомби. Щоб використовувати їх, їм потрібно літати на нижньому рівні. І тому ми бачимо, як російські літаки збивають “Стінгерами” та іншими ракетами класу “земля-повітря”, які не було поставлено повстанцям у Сирії”.

Останніми днями з’явилася інша паралель – часто цинічне використання людських коридорів як інструменту примусу. “Це ефект шоку та страху на населення, який призводить до більшої кількості військових злочинів. Ми бачили це в Алеппо, а зараз ми бачимо це в таких місцях, як Маріуполь. Очевидно, що це тактика залякування та підкорення. … В обох випадках це снаряд в пекло, оточити і обкласти, потім знову снаряд в пекло і запропонувати поступки”, – заявляє Чарльз Лістер.