Про це повідомив президент вузу Михайло Поплавський.

За його словами, такий факультет – це вперше не лише в Україні, а й у світі.

Поплавський впевнений, що майбутнє за соціальними мережами.

“Сьогодні TikTok – це медіафеномен, найпопулярніша соціальна мережа молоді”.

“Моя місія – українізувати ТikТоk, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме нову історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми починаємо вчити “з нуля”, і після закінчення ви зможете отримати диплом. Університет культури – це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір”, – акцентував Михайло Поплавський.

Керівником проєкту “Тіктокери університету культури” стала випускниця вузу, очільниця культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.

Нагадаємо, що минулого року на Чернігівщині в селищі Талалаївка школярки станцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Поліція притягнула до відповідальності дівчат та їхніх батьків.

Крім того, у січні 2021 року у популярній соцмережі TikTok з’явилося відео, на якому дівчата в формі курсанток МВС України танцюють з російським поліціянтом.