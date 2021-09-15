Про це повідомив президент вузу Михайло Поплавський.
За його словами, такий факультет – це вперше не лише в Україні, а й у світі.
Поплавський впевнений, що майбутнє за соціальними мережами.
“Сьогодні TikTok – це медіафеномен, найпопулярніша соціальна мережа молоді”.
“Моя місія – українізувати ТikТоk, вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме нову історію країни. Українців мають знати у всьому світі. Україні є чим дивувати світ. Ми починаємо вчити “з нуля”, і після закінчення ви зможете отримати диплом. Університет культури – це бренд, який підкорює світовий інформаційний простір”, – акцентував Михайло Поплавський.
Керівником проєкту “Тіктокери університету культури” стала випускниця вузу, очільниця культурно-творчого відділу Лілія Можаєва.
Нагадаємо, що минулого року на Чернігівщині в селищі Талалаївка школярки станцювали тверк біля меморіалу загиблим воїнам АТО. Поліція притягнула до відповідальності дівчат та їхніх батьків.
Крім того, у січні 2021 року у популярній соцмережі TikTok з’явилося відео, на якому дівчата в формі курсанток МВС України танцюють з російським поліціянтом.
- У серпні повідомлялося, що соціальна мережа TikTok обійшла Facebook і стала найпопулярнішим застосунком для спілкування у світі.
- У США від пострілу в голову загинув 19-річний Ентоні Барахас – зірка TikTok.
- Раніше китайська соціальна мережа TikTok видалила результати пошуку за хештегом Milk Crate Challenge, оскільки вважає його поширенням небезпечної діяльності.