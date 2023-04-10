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Поплавський іде з посади ректора

Михайло Поплавський напередодні тридцятиріччя на посаді ректора Університету культури вирішив піти з посади. Він заявив, що готовий бути головою Вченої ради, а свої повноваження передасть молодому наступнику.

Понеділок, 10 квітня 2023, 15:48
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Про це він заявив в Instagram.

Поплавський очолив виш у 1993 році, ставши наймолодшим ректором в Україні. Тоді цей університет був маловідомим та мав лише два факультети. Також він став створювати пісні, заснувавши проєкт “Співаючий ректор”, і вести TikTok.

“21 квітня – 30 років, як я очолюю легендарний Університет культури! Головне для кожного артиста: своєчасно піти зі сцени під оплески! Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою Вченої ради, допомагати”, – написав Поплавський.

На сьогодні у виші працюють вісім факультетів: PR, журналістика та кібербезпека; готельно-ресторанний і туристичний бізнес; кіно і телебачення; хореографічне мистецтво; дизайн і реклама; івент-менеджмент та шоубізнес; театр, кіно та естрада; музичне мистецтво.

За версією ресурсу “Освіта.ua“, виш посідає перше місце в ТОП 10 рейтингу “Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України”.

Теги: виш, Михаил Поплавский, Михайло Поплавський, університет поплавського, університет

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