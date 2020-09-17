Чинний мер Харкова Геннадій Кернес, який захворів на коронавірус і полетів на лікування в берлінську клініку "Шаріте", залишається кандидатом на пост мера від блоку "Успішний Харків".

Про це повідомляє місцеве видання Харків Times, посилаючись на інформацію директора департаменту у справах інформації та зв’язків з громадськістю Харківської міської ради Юрія Сидоренка.

“Він не зобов’язаний на реєстрації присутнім особисто. Оскільки він йде від партії, то і документи може подавати партія. У Блоку Кернеса “Успішний Харків” немає іншого кандидата, крім Геннадія Кернеса”, – сказав він.

Крім того, відповідаючи на питання журналіста про те, що в соціальних мережах вже розміщені опитування, в яких в якості кандидата на пост мера від Блоку Кернеса “Успішний Харків” називається перший віце-мер Ігор Терехов, Сидоренко заявив, що “це питання до соцмереж, звідки вони це виколупують”.