Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що попри постійні обстріли української енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області, де територія щільно замінована та є дуже суттєві пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання.

“Навіть при дефіциті в енергосистемі 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб населення. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день”, – наголосив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр закликав місцеву владу пояснити українцям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин і з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.

“Не допустимо, щоб в одних будинках не було по 20-30 годин, а інколи і 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості” – зазначив глава уряду.

“Укренерго” доводить до обленерго обсяги електроенергії, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають — кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК “Укренерго” ліміти та мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, зазначив Шмигаль на засіданні уряду 29 листопада.

Раніше повідомлялось, що в енергосистемі України дефіцит потужності збільшився до 30%. За два дні він зріс на 10%.