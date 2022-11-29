Про це повідомляє пресслужба Уряду.
Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% — дефіцит, який корегується обмеженнями споживання.
“Навіть при дефіциті в енергосистемі 30%, витратах мережі та першочерговому заживленні критичної інфраструктури, в кожній області залишається 50-60% на покриття потреб населення. Цього достатньо, щоб рівномірно розподілити навантаження вимушених відключень між усіма споживачами, щоб у людей вмикали світло принаймні на 5-6 годин на день”, – наголосив Шмигаль.
Також прем’єр-міністр закликав місцеву владу пояснити українцям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин і з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані.
“Не допустимо, щоб в одних будинках не було по 20-30 годин, а інколи і 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості” – зазначив глава уряду.
“Укренерго” доводить до обленерго обсяги електроенергії, які можна поставити в той чи інший регіон від електростанцій. Далі вже обленерго визначають — кого вони вимкнуть, щоб дотримуватися встановлених лімітів.
Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК “Укренерго” ліміти та мінімізувати нерівномірне відключення споживачів, зазначив Шмигаль на засіданні уряду 29 листопада.
Раніше повідомлялось, що в енергосистемі України дефіцит потужності збільшився до 30%. За два дні він зріс на 10%.
- Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, зо російські окупанти обстрілюють енергосистему України так, аби унеможливити передавання електроенергії з одного регіону в інший.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України. На думку аналітиків, метою нових атак буде “підтримка останніх темпів удару”.
- За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відновлення енергосистеми у разі блекауту може тривати за позитивним сценарієм близько трьох днів, а за негативним – від семи до десяти.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук впевнений, що тотального відімкнення електроенергії в Україні не буде, навіть попри російські атаки на енергооб’єкти у нашій країні.