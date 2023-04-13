У квітні Росія перейняла головування у Раді безпеки ООН. Однак Сполучені Штати досі не видали візи російській делегації в Організації Об'єднаних Націй, штаб-квартира якої розташована у Нью-Йорку.

Про це повідомляє CNN.

Посол Росії у Вашингтоні Анатолій Антонов закликав Сполучені Штати надати дозвіл на прибування спецлітака міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та візи для російської делегації в ООН.

На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Росія очолила головування в Раді Безпеки ООН, яка відповідає за підтримання глобального миру та безпеки, а Лавров збирається головувати на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку цього місяця.

“Ми закликаємо Вашингтон не зволікати з видачею віз нашій делегації, включно з нашими журналістами. Відмова у видачі віз порушує зобов’язання Сполучених Штатів як країни, що приймає штаб-квартиру ООН, перешкоджаючи належному, повноцінному функціонуванню всесвітньої організації”, – сказав Антонов.

Він також поскаржився, що влада США “не погодила прибуття літака”.

“Ми очікуємо, що американці швидко видадуть дозвіл літаку (на вхід у повітряний простір США) без будь-яких умов чи обмежень”, – сказав російський посол.

Він наголосив, що попри те, що до події залишилося через кілька днів, досі немає впевненості у тому, що російська делегація отримає дозвіл на в’їзд до США.

CNN звернувся до Державного департаменту США за коментарем, але не отримав відповіді.

ДОВІДКА: 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, США запровадили санкції проти президента Росії Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та інших членів Ради безпеки Росії, заборонивши їм подорожувати до США.

Чому Росія бере на себе головування в Раді безпеки? Головування в Раді Безпеки відбувається за алфавітом між 15 країнами-членами. Організація контролюється п’ятьма постійними членами – Китаєм, Францією, Російською Федерацією, Великою Британією та США.

Раніше у квітні посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала головування Росії в Раді Безпеки “першоквітневим жартом”.