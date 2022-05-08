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Попри офіційні повідомлення влади, за 2 дні у Запоріжжі #Букви не зустріли жодної евакуюваної людини з Маріуполя

#Букви провели два дні в Запорізькому евакуаційному таборі та поспілкувалися з тими, хто зумів виїхати з Маріуполя.

Неділя, 8 травня 2022, 16:47
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Про це інформують #Букви.

Зауважимо, що вдалося зустріти лише тих, хто самостійно виїхав із заблокованого російськими військами міста. Де саме були ці евакуаційні автобуси з “Азовсталі”, про які говорила чинна влада, наразі невідомо – протягом двох днів журналіст #Букв не зустрів жодного. 

Більшість людей із табору – жителі Токмака, Енергодару, Гуляйполе, які приїхали саме з Запорізької області, рятуючись від війни. Деяким доводиться долати пропускні пункти окупантів перед в’їздом до підконтрольної Україні території.

З тими, хто приїхав, починає розмову поліція. Правоохоронці уважно запитують всю історію людини. Якщо в розповіді щось не сходиться – тут уже підключаються військові та починається розмова більше схожа на допит – так намагаються виявити диверсантів.

На кожного, хто приїжджає, працівники табору заповнюють анкету та відправляють людей на ніч у дитсадки Запоріжжя, опісля знаходять житло чи допомагають людям їхати далі. 

Біля тимчасово окупованого міста Василівка (Запорізька область) пропускний пункт росіян. За словами тих, хто зміг вибратися, черга з охочих вибратися тягнеться на кілометри – майже нікого не випускають. Ті, хто зумів проїхати у перший день перебування журналіста #Букв, стверджують, що змогли вибратися дивом: “У когось плакала дитина, в одній машині був дуже старий дід. А наступного дня вже жодних чудес. Не пустили нікого”. 

Люди, які чекають своєї черги, ночують у полі біля траси, і кілька днів тому росіяни розганяли цю чергу автоматними чергами, стріляючи прямо над автомобілями, в яких були люди. 

Нагадаємо, 6 травня проходила евакуація цивільного населення з Азовсталі та прилеглих районів Маріуполя. За словами генсека ООН Антоніо Гуттеріша, евакуювали близько 500 осіб.

7 травня міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що станом на суботу, 7 травня, з оточеного заводу Азовсталь евакуювали всіх жінок, дітей і людей похилого віку – “наказ Президента виконано”, прокоментувала вона.

Теги: евакуація, війна, Маріуполь, російсько-українська війна

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