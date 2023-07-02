Південна Африка заявила про плани прийняти саміт BRICS, запланований на серпень. Рішенню передували вагання ПАР та обговорення щодо перенесення зустрічі до Китаю, щоб президент Росії Володимир Путін зміг взяти участь.

Джерело: Reuters, посилаючись на владу ПАР

Як повідомляли #Букви, 17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

У зв’язку з цим Південна Африка як підписант Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов’язана заарештувати Путіна, якщо він візьме участь у переговорах між лідерами Бразилії, Росії, Індії та Китаю.

“Південна Африка прийматиме 15-й саміт БРІКС у конференц-центрі Сандтон, Йоганнесбург, з 22 по 24 серпня 2023 року”, – йдеться в заяві Департаменту міжнародних відносин.

Своєю чергою, прессекретар головуючої країни Вінсент Магвенья підтвердив, що це означає, що весь саміт, включаючи основну частину за участю глав держав БРІКС, пройде в Південній Африці.

Водночас він і представник департаменту міжнародних відносин відмовилися відповідати на питання про присутність Путін на саміті.

При цьому у вівторок міністерка міжнародних відносин Південної Африки Наледі Пандор заявила, що Путін досі не відповів на запрошення, надіслане до того, як МКС висунув йому звинувачення 18 березня.

За її словами, президент Китаю Сі Цзіньпін, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва планують відвідати саміт.

Раніше стало відомо, що влада Південної Африки попросила російського президента Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який має відбутися в серпні, а долучитися до зустрічі в онлайн-форматі.

Проте згодом у Південно-Африканській Республіці заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.

Відтак, 29 травня Південна Африка надала дипломатичний імунітет усім лідерам, які братимуть участь як у зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС, так і в серпневому саміті. У відділі міжнародних зв’язків заявили, що це стандартна процедура для всіх міжнародних конференцій у Південній Африці.