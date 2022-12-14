Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.
У компанії зауважили, що вранці 14 грудня росіяни укотре намагались пошкодити критичну інфраструктуру України дронами-камікадзе. Однак завдяки роботі ППО всі 13 БПЛА було збито і вони не завдали нової шкоди енергосистемі України.
Окрім цього, 13 грудня було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Завдяки цьому минулої доби не застосовувались аварійні відключення для збалансування енергосистеми.
“Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників”, – наголосили в “Укренерго”.
На сьогодні всім обласним енергетичним компаніям доведено про добові ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону варто стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).
- В Україні працюватиме спеціальний додаток, за допомогою якого можна буде знайти інформацію про місця розташування “пунктів незламності”.
- Компанія ДТЕК шукає в країнах ЄС обладнання, необхідне для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури. Переважно контракти укладають з європейськими фірмами.