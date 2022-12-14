Напередодні у Міненерго повідомили про підключення до енергосистеми України дев'ятого енергоблока АЕС, який був пошкоджений ракетними ударами росіян 23 листопада. Водночас в НЕК "Укренерго" повідомили, що попри приєднання ще одного енергоблоку ситуація в енергосистемі України загалом залишається складною.

Про це повідомили у пресслужбі “Укренерго”.

У компанії зауважили, що вранці 14 грудня росіяни укотре намагались пошкодити критичну інфраструктуру України дронами-камікадзе. Однак завдяки роботі ППО всі 13 БПЛА було збито і вони не завдали нової шкоди енергосистемі України.

Окрім цього, 13 грудня було введено в роботу ще один блок на атомній станції. Завдяки цьому минулої доби не застосовувались аварійні відключення для збалансування енергосистеми.

“Але ситуація в енергосистемі України все ще залишається складною через великий обсяг пошкоджень в енергетичній інфраструктурі. Зберігається значний дефіцит електроенергії. Найскладніша ситуація на сході – через майже щоденні обстріли енергооб’єкти постійно зазнають пошкоджень. Ремонтні роботи сповільнюються через небезпеку для життя ремонтників”, – наголосили в “Укренерго”.

На сьогодні всім обласним енергетичним компаніям доведено про добові ліміти споживання електроенергії. Для отримання точної інформації по окремому регіону варто стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго).