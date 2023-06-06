Міністерство енергетики України повідомили, що попри підрив росіянами Каховської ГЕС та загрозу підтоплень енергооб'єктів Херсонщини, українська енергосистема працює стабільно.

Джерело: Міненерго

У відомстві наголосили, що підрив Каховської ГЕС напряму не вплинув на ситуацію в енергосистемі країни.

Загроз для стабільності електропостачання немає, виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів.

Експерти Міненерго та Укргідроенерго вивчають потенційний вплив катастрофи на обсяг гідрогенерації. Фактичний рівень виробленої електроенергії поки відповідає запланованому.

Щодо ситуації на ЗАЕС, то навіть попри поступове зниження рівня води, прямої загрози для окупованої станції немає. Експерти Енергоатому постійно моніторять ситуацію.

Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ.

Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н “Острів”), можливі також проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи.

Окрім цього, цієї ночі росіяни завдали масованого ракетного удару по всій території країни. Як наслідок, через падіння уламків ракет зафіксовано пошкодження ліній електропередачі в Києві та Київській області, проводяться відновлювальні роботи.

Крім того, ворог продовжує обстрілювати прифронтові та прикордонні території: знеструмлені населені пункти на Донеччині, у прикордонній зоні Сумської області зафіксовано нові пошкодження електромереж, внаслідок чого загальна кількість знеструмлених абонентів там сягнула майже 11 тисяч споживачів.

Через попередні обстріли також залишається без світла частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.