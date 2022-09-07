7 вересня ціни на нафту знизилися на мінімальний рівень за останні кілька місяців. Вартість нафти марки Brent вперше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну впала нижче 90 доларів (до 89,73) за барель, знизившись на 3,4%, а американська West Texas Intermediate (WTI) торгувалася цього дня за найнижчою ціною січня – 83,65 долара, що становить падіння на 3,8%.

Про це повідомляє DW.

Тож світовий ринок проігнорував заяву президента РФ Володимира Путіна на Східному економічному форумі 7 вересня, що РФ “взагалі нічого не постачатиме — ні газ, ні нафту, ні вугілля, ні мазут”, якщо Захід введе граничні ціни на них.

Одним із факторів, що ведуть до зниження ціни на нафту, є долар, що зміцнився: через менш вигідний обмінний курс у країнах, що лежать поза доларовою зоною, попит скорочується. Інша важлива обставина — похмурі кон’юнктурні прогнози у поєднанні з відсотковими ставками, що зросли. На загальну ситуацію впливає і жорстка політика Китаю у сфері боротьби з Covid, результатом якої є зниження темпів зростання економіки КНР і, отже, скорочення попиту сировину.

Реагуючи на ціни, що падають, члени Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її держави-партнери (ОПЕК+) вирішили лише незначно — на 100 тисяч барелів на добу скоротити обсяги видобутку. Експерти витлумачили цей крок як знак готовності вдатися до більш рішучих заходів, якщо ціни продовжать знижуватися.