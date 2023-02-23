Очільник Міністерства енергетики Герман Галещенко наголосив, що 23 лютого в Україні не буде планових відключень електропостачання навіть попри зростання споживання електроенергії на тлі зниження температури повітря.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міненерго.

Зазначається, що сьогодні енергосистема України працюватиме без жодних обмежень для споживачів.

За словами Галущенка, відімкнень не буде навіть попри те, що споживання електроенергії зросло через похолодання.

“Генерація має достатньо потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії, а також значний резерв”, – наголосив міністр.

Однак протягом останньої доби унаслідок російських обстрілів без електропостачання залишились деякі споживачі у Харківській та Запорізькій областях.

Водночас у Донецькій області відновлено електропостачання майже 18 тисяч абонентів.