Попри попередні розгромні поразки у боях з українськими військовими, росіяни знову готуються переправлятися через Сіверський Донець.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Рашисти готуються знову переправлятися через річку Сіверський Донець в Білогорівці, ідіоти. Деякі ідіоти зрозуміли, чому їх туди посилають і цілий батальйон відмовився йти в атаку, але скоро підтягнеться “свіжачок”, — написав Гайдай.

Він додав, що 2,5 тисячі одиниць важкої техніки рухаються в бік з раніше окупованих територій. Наразі в області готуються до двох великих наступів росіян на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки.

За словами Гадая, з Попасної масово вивозять українців, аби мобілізувати та змусити воювати проти України. Також він заявив, що російські війська починають мобілізовувати сотдатів без медкомісії. Зокрема, за його інформацією, на війну почнуть відправляти жінок.

“Ми переможемо! Вітання Харкову, Ви змогли, тож ми наступні!”, — зауважив голова ОВА.

Раніше у The Wall street journal зазначали, що смілива спроба форсувати Сіверський Донець і оточити Сєвєродонецьк, розпочата російськими військами напередодні Дня Перемоги 9 травня, натомість обернулася для Росії великою катастрофою, значно сповільнивши її темпи просування на Донбасі.

Повний масштаб цієї невдачі Росії проявився тоді, коли на супутникових знімках стало помітно, що понад 70 російських танків, бронетранспортерів та іншої бронетехніки, було знищено після того, як українські війська потопили три понтонні мости та обстріляли російський плацдарм у Білогорівці.

Хоча в Москві не визнають події в Білогорівці, в повідомленнях російських офіцерів ця подія описується як одна з найкатастрофічніших поразок російської армії в російсько-українській війні.