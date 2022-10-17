Про це повідомили #Букви.
Журналіст видання помітив, що на подвір’я посольства Ірану заїжджало авто. Один з працівників установи, якого зустріли біля входу, відмовився від коментарів і спішно намагався потрапити всередину, комусь телефонуючи.
За словами охорони посольства, на коментарі сподіватися марно. У будівлі нібито залишилася лише “обслуга”, рядові працівники, а всі, хто мав дипломатичний статус, не з’являються тривалий час та, можливо, покинули Україну.
Попри обурення в соцмережах, біля посольства не було жодних мітингів.
Охорона також повідомила, що особисто сьогодні спостерігала, як над центром міста летів іранський дрон, та як його намагалися збити.
Зазначимо, що МЗС України ще у вересні ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.
- В ЄС закликали запровадити нові санкції проти Ірану. Міністри закордонних справ Євросоюзу вважають, що варто таке зробити, якщо буде доведено причетність Тегерана до російської агресії проти України.