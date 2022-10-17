У соціальних мережах користувачі виявили, що посольство Ірану продовжує працювати у Києві - попри постачання дронів-камікадзе до РФ. Офіційно Тегеран заперечує передачу БПЛА до Росії, тому журналіст #Букв відвідав посольство Ірану, аби перевірити, чи й справді воно працює.

Про це повідомили #Букви.

Журналіст видання помітив, що на подвір’я посольства Ірану заїжджало авто. Один з працівників установи, якого зустріли біля входу, відмовився від коментарів і спішно намагався потрапити всередину, комусь телефонуючи.

За словами охорони посольства, на коментарі сподіватися марно. У будівлі нібито залишилася лише “обслуга”, рядові працівники, а всі, хто мав дипломатичний статус, не з’являються тривалий час та, можливо, покинули Україну.

Попри обурення в соцмережах, біля посольства не було жодних мітингів.

Охорона також повідомила, що особисто сьогодні спостерігала, як над центром міста летів іранський дрон, та як його намагалися збити.

Зазначимо, що МЗС України ще у вересні ухвалило рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.