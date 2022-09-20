Попри повну зупинку «Північного потоку», Німеччина заповнила газові сховища на понад 90%

Про це повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на дані операторів європейських сховищ.
За планами уряду, до 1 листопада сховища необхідно заповнити на 95%. Ці обсяги мають відповідати стандартним масштабам споживання на січень-лютий.
ДОВІДКА. 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом “Північний потік” буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює. Зазначається, що під час регламентних робіт виявили витік масла по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній.
До цього президент Росії Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ у рублях. В іншому разі він погрожує припинити постачання. Уряди Великої Британії, Німеччини та Франції відреагували на таку вимогу російського диктатора.
- Російський “Газпром” з травня спалює газ. Полум’я вирує за російським кордоном тижнями та його можна побачити навіть із Фінляндії.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- РФ мала намір закрити основний газопровід Nord Stream у середу, 31 серпня, на технічне обслуговування, змусивши Європу знову здогадуватися про те, чи відновиться постачання, оскільки температура падає, попит на паливо зростає.