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Попри повну зупинку «Північного потоку», Німеччина заповнила газові сховища на понад 90%

Попри повну зупинку "Північного потоку", газопроводу з Росії, заповненість газових сховищ у Німеччині складає понад 90%.

Вівторок, 20 вересня 2022, 10:32
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Про це повідомляє Deutschlandfunk з посиланням на дані операторів європейських сховищ.

За планами уряду, до 1 листопада сховища необхідно заповнити на 95%. Ці обсяги мають відповідати стандартним масштабам споживання на січень-лютий.

Німеччина отримує природний газ з Норвегії, Нідерландів та Бельгії. Також наприкінці року на німецькому узбережжі Північного моря мають запрацювати перші два термінали з вивантаження зрідженого газу.

ДОВІДКА. 2 серпня російська компанія “Газпром” оголосила про повне зупинення постачання газу трубопроводом “Північний потік” буцімто через виявлену несправність у єдиній компресорній станції “Портова”, що працює. Зазначається, що під час регламентних робіт виявили витік масла по роз’ємах клемних з’єднань кабельних ліній.

До цього президент Росії Володимир Путін підписав указ про розрахунки за газ у рублях. В іншому разі він погрожує припинити постачання. Уряди Великої Британії, Німеччини та Франції відреагували на таку вимогу російського диктатора.

Теги: газ, Німеччина, Північний потік, російська агресія, російський газ

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