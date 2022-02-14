Російська фігуристка Каміла Валієва буде допущена до участі в жіночому одиночному катанні на Олімпіаді в Пекіні за рішенням вищого спортивного суду (CAS).

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Спортивний арбітражний суд заявив, що підтримав рішення Російського антидопінгового агентства про скасування заборони на 15-річної спортсменки, у якої раніше виявили позитивний результат на одну із заборонених речовин.

Як відзначили в суді, таке рішення вони прийняли через те, що росіянку пізно повідомили про позитивні результати допінг-проби, не давши їй часу на захист. Пробу у Валієвої взяли 25 грудня 2021 року під час чемпіонату Росії з фігурного катання в Санкт-Петербурзі. Її позитивний результат був оприлюднений лише 8 лютого, після того, як росіянка взяла участь у командному заліку на Зимових Іграх.

“Серйозна проблема з несвоєчасним повідомленням спортсменки про результати допінг-тесту порушила право спортсменки на юридичну підтримку, і таке несвоєчасне повідомлення не було її виною під час Олімпійських ігор”, – йдеться в ухвалі суду.

Також у своєму рішенні суд послався на юний вік спортсменки. У заяві CAS йдеться, що вони вирішили, що 15-річна Валієва має бути допущена до змагань у зв’язку з “виключними обставинами”, пов’язаними з її статусом “захищеної особи” згідно зі Всесвітнім антидопінговим кодексом, оскільки вона неповнолітня.

Допінг-скандал розгорівся після того, як представник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Марк Адамс заявив про проблему з допінг-тестами членів команди Олімпійського комітету Росії з фігурного катання. Як з’ясувалося, йшлося про підозрілі допінг-проби російської 15-річної фігуристки Каміли Валієвої, яка вважалася основною претенденткою на звання олімпійського чемпіона в турнірі одиначок.