Про це повідомляє CNN із посиланням на дані митниць від власних джерел.
Згідно з митними документами, протягом минулого року пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів російській підсанкційній компанії, що причетна до війни в Україні. Йдеться про деталі для гелікоптерів та радіообладнання класу “повітря-земля”.
Торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів, Улан-Уденський авіаційний завод також надсилав минулого року пекінській компанії запчастини та кілька вертольотів.
Як пише CNN, більшість деталей гелікоптера, що постачали у РФ, мали маркування для використання у вертольоті Мі-171Е. Він призначений для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель з Росії понад 10 років тому.
Також три постачання від Poly Technologies позначалися як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням та використовувався у повномасштабній російсько-українській війні.
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