За даними журналістів, у 2022 році Китай продовжував надавати деталі для гелікоптерів воєнного призначення російській компанії у РФ, яка перебуває під американськими санкціями.

Про це повідомляє CNN із посиланням на дані митниць від власних джерел.

Згідно з митними документами, протягом минулого року пекінський оборонний підрядник Poly Technologies відправив щонайменше дюжину вантажів російській підсанкційній компанії, що причетна до війни в Україні. Йдеться про деталі для гелікоптерів та радіообладнання класу “повітря-земля”.

Торговельний партнер Poly Technology – постачальник воєнних вертольотів, Улан-Уденський авіаційний завод також надсилав минулого року пекінській компанії запчастини та кілька вертольотів.

Як пише CNN, більшість деталей гелікоптера, що постачали у РФ, мали маркування для використання у вертольоті Мі-171Е. Він призначений для транспортування, пошуку та рятування. За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай почав імпортувати цю модель з Росії понад 10 років тому.

Також три постачання від Poly Technologies позначалися як продукти для експлуатації або обслуговування російського Мі-171Ш, військово-транспортного гелікоптера, який може бути оснащений озброєнням та використовувався у повномасштабній російсько-українській війні.