Повітряний простір Європейського Союзу має бути фактично закритим для російських літаків. Проте заможні росіяни обходять заборону на польоти.

Про це свідчать дослідження Welt am Sonntag.

27 лютого Урсула фон дер Ляйєн оголосила про закриття повітряного простору ЄС для літаків російських олігархів. Однак це не завадило літаку засновника “Металоінвесту” Алішера Усманова вилетіти з аеропорту Мюнхена вже наступного дня. Водночас із Флоренції до Ташкента вилетіло друге судно мільярдера.

Загалом розслідувачі Welt am Sonntag змогли ідентифікувати близько 30 рейсів російських приватних літаків і гелікоптерів, котрі використали європейський повітряний простір від початку дії санкцій ЄС.

За словами представника ЄС, застосування санкцій проти повітряних суден, зареєстрованих за межами РФ і котрі належать неросійським компаніям, інколи утруднене через непрозорість власності. Приклад – Bombardier засновника Yota Альберта Авдоляна. Він зареєстрований у Сан-Марино та керується швейцарською компанією. 2 березня Bombardier вилетів із Ніцци до Стамбула.

Те саме з літаком, що належить одному з найбагатших людей РФ Віктору Вексельбергу. Зареєстрований у Люксембурзі, він у квітні вилетів із Базеля, перетнув повітряний простір ЄС та приземлився у Нур-Султані.

Ще одна людина, чиє судно безперешкодно літає над ЄС, – власник мережі супермаркетів “Сьомий континент” Олександр Занадворов. Його гелікоптер мінімум вісім разів пролетів над Францією після введення санкцій.

Тим часом 1 квітня в аеропорту Лондона заарештовано літак Gulfstream G550, який прибув із Дубая. У минулому його зафрахтував лівійський воєначальник Халіфа Хафтар, а Євген Пригожин використав для польотів до Африки.