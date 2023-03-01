Попри санкції російські авіаперевізники продовжують експлуатувати 467 літаків Airbus і Boeing. До повномасштабного вторгнення в Україну вони використовували 544 таких літаків.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, російські авіакомпанії літають переважно на літаках Airbus та Boeing, яким заборонено вести бізнес у Росії. І понад 40% цих літаків належали іноземним лізинговим компаніям, які вимагали повернути своє майно.

Проте через рік широкомасштабної війни російські перевізники все ще експлуатують 467 літаків Airbus і Boeing, порівняно з 544, які вони експлуатували рік тому.

Хоча російські авіакомпанії скасували польоти до США, Західної Європи та країн-союзників, вони збільшили кількість послуг до Таїланду, Туреччини та Об’єднаних Арабських Еміратів, а також колишніх радянських республік, таких як Вірменія, Киргизстан і Таджикистан.

Відтак, зараз вони здійснюють близько 1100 щоденних внутрішніх рейсів, що приблизно на 15% менше, ніж рік тому.

У виданні зазначили, що на тлі санкцій цільові галузі РФ знаходять обхідні шляхи або звертаються до інших партнерів. А для того, аби зберегти свій авіаційний сектор, Кремль заборонив авіакомпаніям повертати орендовані літаки їхнім власникам за кордоном та закликав перевізників перереєструвати їх у Росії.

Таким чином, більшість літаків продовжують літати, хоча вони й відрізані від важливих оновлень програмного забезпечення та обслуговування, яке необхідне для гарантії їхньої придатності.

Окрім того, оператори повітряних суден повинні дотримуватися суворого режиму технічного обслуговування, який контролюють ліцензовані інженери та керують національними або міжнаціональними регуляторними органами, такими як Федеральна авіаційна адміністрація США, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу або Федеральне агентство повітряного транспорту Росії.

Також літаки потребують більш інтенсивного обслуговування після приблизно 200 польотів і серйозних перевірок кожні десять років, коли літаки розбираються для ретельного огляду.

Boeing заявляє, що не надає запчастини, технічне обслуговування або технічну підтримку авіакомпаніям або компаніям з технічного обслуговування в Росії з початку минулого року відповідно до санкцій США.

Своєю чергою, генеральний директор Airbus Гійом Форі заявив, що компанія не підтримує контакти з авіакомпаніями в Росії, однак компанії Airbus відомо про труднощі Росії з підтримкою польотів літаків, оскільки їм важко замінити компоненти, яких у РФ немає.

За даними видання, щоб продовжити роботу, російські перевізники закуповують запчастини з “дружніх” країн і переміщують компоненти з одного літака на інший.

У лютому регулятор схвалив угоду з дубайською інженерною компанією Global Global. Jet Technic, яка заявляє, що проводить регулярні перевірки літаків Airbus і Boeing, якими літають російські авіакомпанії.