За словами високопоставленого європейського дипломата, Росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та G7, щоб забезпечити важливі напівпровідники та інші технології для продовження війни в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що сучасні мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних державах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Казахстан, сказав дипломат, вказавши на ці приватні оцінки.

ЄС і країни G7 запровадили кілька раундів санкцій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому, намагаючись послабити російську військову сферу та підірвати її економіку. Однак дані свідчать про те, що реальний вплив у деяких областях поки що не відповідає очікуванням чиновників.

“Просто підписати нові санкції недостатньо. Урядам зараз потрібні механізми примусу”, — сказав Деніел Таннебаум, керівник глобальної практики боротьби з фінансовими злочинами в консалтинговій фірмі Oliver Wyman.

Поставки з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль у постачанні Москві, додав дипломат, попросивши не називати його імені під час обговорення конфіденційної інформації. Ці країни за межами ЄС не ввели санкцій проти Росії, але більшість із них неодноразово заперечували, що допомагають Кремлю.

ЄС ввів санкції проти майже 1500 осіб, обмежив експорт сотень товарів і технологій і націлив на багато ключових джерел доходу Росії. Однак деякі чиновники стурбовані тим, що блок все ще не має ефективного апарату для забезпечення виконання цих заходів і відстає від США.

Завдяки більш тривалій історії запровадження санкцій щодо іноземних держав, США мають централізоване агентство, більш ефективні процедури збору інформації, а також суворе законодавство та інструменти для виконання правил у Сполучених Штатах та за кордоном.

У той час як Європейська комісія, виконавча зброя блоку, контролює реалізацію та надає рекомендації, національні органи влади несуть відповідальність за виявлення порушень та накладення штрафних санкцій. А це означає, що результати непослідовні.

Зрештою, мовиться про політичну волю, заявив, що один чиновник ЄС, який бере участь у процесі, і національні чиновники можуть потрапити під тиск, коли справа стосується жорстких заходів проти власних компаній.

“Наші санкції сильно кусають і сприяють постійній економічній рецесії в Росії”, – заявив віцепрезидент Комісії Вальдіс Домбровскіс у Болгарії минулого тижня. “Але їх ефективність також залежить від того, наскільки добре вони застосовуються”.

На перший погляд санкції здаються ефективними. Багато російських банків та компаній залишаються відрізаними від міжнародних фінансових та торгових систем. Існують також дані про те, що обмеження щодо європейських та американських технологій послабили ключові російські промисловості та перешкоджали їх здатності до інновацій у майбутньому.

Але інформація, зібрана в Женевському моніторі торгових даних, свідчить про те, що деякі санкціоновані товари – насамперед передові напівпровідники – продаються Росії через треті країни, багато з яких різко змінили свої торгові звички після повномасштабної російсько-української війни.

У деяких випадках експорт до Росії технологій, які можуть бути використані для військових цілей в Україні, перейшли від ефективного нуля до мільйонів доларів.

Казахстан – ключовий приклад. У 2022 році Центральна Азійська до Росії напівпровідники на суму 3,7 млн доларів, тоді як до початку повномасштабного вторгнення ця сума складала всього 12 000 доларів.

До 2022 року у середньому РФ купувала вдосконалені чіпи на суму 163 млн доларів у ЄС, США, Японії та Великої Британії. У 2022 році ця сума знизилась до 60 млн доларів.

Дані свідчать, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та півдесятка інших економік у Східній Європі та Центральній Азії почали активніше закупляти високотехнологічні компоненти.

Така ж ситуація є аналогічною для сотень категорій продуктів, але це особливо гостро, коли йдеться про вдосконалені чіпи та інтегровані схеми, які можна використовувати для військових цілей, сказав дипломат.

Коли розпочався другий рік повномасштабного російського вторгнення, ЄС та союзники вирішили приділяти більшу увагу тому, аби Росія не могла обходити запроваджені санкції

Але відстеження відправлень – це не простий процес. Покупці іноді використовують складні корпоративні транспортні засоби та моделі дистрибуції для затьмарення кінцевого пункту призначення їхніх товарів. Неповні документи можуть додавати непрозорість, а також так звані точки перевезення, де товари переміщуються між транспортними засобами або перенаправляють.

2 березня адміністрація Байдена оприлюднила записку про відповідність, спрямовану на те, щоб зламати посередників, які використовуються для ухилення від санкцій та експортного контролю Росії. У повідомленні мовиться про такі країни як Китай, Вірменія, Туреччина та Узбекистан як місця, які можуть бути використані для незаконного перенаправлення обмежених предметів у Росію.

На минулому тижні G7 оголосив про новий механізм посилення примусового виконання санкцій, а ЄС представив кілька інструментів у своїх останніх пакетах, щоб запобігти обходу обмежень.

Але країни ЄС поки що вагалися використовувати деякі з цих інструментів після потенційних порушень своїх країн, принаймні публічно.

“Звичайно, це було б зручніше для всіх, якби була одна відповідальна установа рівня ЄС”, – заявив в інтерв’ю Томс Платакіс, виконуючий обов’язки директора латвійського підрозділу фінансової розвідки.

Латвія криміналізувала порушення санкцій, тоді як інші країни ЄС не мають подібних законів, тому порушники можуть “шукати інші країни, де ухилення від санкцій несе менше потенційних покарань”, – сказав він.

Втілюючи послідовні раунди санкцій, країни ЄС були обережними, щоб обмежити вплив на власну нижню лінію та ширшу глобальну економіку. Це часом призвело до часто покликаних дискусій між державами-членами щодо винятків та вимог до звітності.

“З кожним раундом санкцій ми робимо крок вперед з новими заходами та одним кроком назад з новими винятками. Деякі держави-члени менш захоплені правозастосуванням і не роблять достатньо”, – заявив один старший європейський міністр.

“Забезпечення експортних санкцій не є тривіальним”, – сказала Бета Джоркочік, головна економістка Європейського банку реконструкції та розвитку.

“Кожен уряд хоче, щоб усі інші країни застосували їх, але вважають за краще бути м’яким по відношенню до власних фірм. Досвід обмеження експорту під час холодної війни чітко показує це. Таким чином, дотримання санкцій національним урядам може не завжди працювати”.