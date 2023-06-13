Загальна ситуація в зоні відповідальності ОК "Південь" залишається стабільно напруженою, надвечір 13 червня ворог вивів у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом "Калібрів" у 16 одиниць.

Джерело: Оперативне командування “Південь”

Ворог здійснив 38 артилерійських обстрілів протягом дня, випустивши по правобережжю Херсонщини та Очаківській громаді понад 150 снарядів.

Повенева ситуація контрольована. Рівень води в річках Дніпро, Інгулець та Південний Буг поступово знижується. Залишаються підтопленими близько 30 населених пунктів Херсонщини і 17 – Миколаївщини. Загалом близько 3,5 тисяч будинків.

Попри штормову погоду, ворог вивів на бойове чергування в Чорному морі два надводні ракетоносії, споряджені 16 “Калібрами”. Тоді як загальна кількість корабельного угруповання становить вісім одиниць в Чорному морі та один в Азовському.

У пресслужбі наголосили, що рівень ракетної загрози залишається “надзвичайно високим”. Нагадали, що ворог здатний підступно атакувати цивільні об’єкти: у Кривому Розі внаслідок влучання російської ракети у житловий будинок загинуло 11 осіб, 36 отримали поранення різного ступеню важкості.

Тож вкотре наголосили не нехтувати власною безпекою, не ігнорувати попередження про повітряну тривогу, переходити в укриття.

Раніше у Генштабі повідомили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

ОНОВЛЕНО. 1:08

В ОК “Південь” повідомили, що до корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій — підводний.

Тож нині сумарний залп “Калібрів” збільшено до 20 ракет.