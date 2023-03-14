Станом на вечір 14 березня росіяни суттєво збільшили корабельне угруповання у Чорному морі — до 17 одиниць.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування “Південь”.

Попри сильний шторм, на бойове чергування виведено чотири ракетоносії, один з яких підводний. Загальний залп “Калібрів” може сягати 28 ракет.

У пресслужбі зауважили, що ворог продовжує “вишукувати нову тактику дій, грати м’язами та випробовувати нашу нервову систему”, закликали не піддаватися паніці, за сигналами повітряної тривоги діяти оперативно і зібрано, а також не ігнорувати заходи і обмеження режиму воєнного стану.

Протягом дня росіяни продовжували терор цивільного населення як вздовж лінії фронту, так і по всій території України. Здійснивши близько 60 обстрілів Херсонщини, ворог завдав ракетний удар по Одещині і обстріляв з міномету Дніпро-Бузький лиман. На Херсонщині поранено 2 цивільних і 2 співробітники ДСНС. В решті регіонів обійшлось без людських втрат.

Водночас нашими ракетно-артилерійськими підрозділами разом з авіацією Повітряних сил нанесено ураження по районах зосередження ворога на лівобережжі Дніпра.

Підтверджено демілітаризацію 2 ворожих артустановок Д-20 та “Гіацинт-Б”, 2 одиниць авто-бронетехніки, а також знищено 3 ворожих безпілотники”, – зазначили у повідомленні.

Зауважимо, станом на ранок 14 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувало вісім ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до чотирьох ракет.

Окрім цього, сьогоднішні масштабні повітряні тривоги в Україні були пов’язані з активністю тактичної авіації РФ, загрозою застосування оперативно-тактичних комплексів наземного базування та польотами винищувача МіГ-31К.