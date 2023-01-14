Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький у Facebook.
За його словами, ціллю росіян 14 січня були електростанції, а також підстанції “Укренерго”.
“Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий”, — йдеться в повідомленні.
Кудрицький також додав, що складна ситуація спостерігається на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади й триває ліквідація наслідків атаки.
Голова правління зазначив, що скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети — занурити всю країну у холод та темряву.
Він заявив, що зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів.
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