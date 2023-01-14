Попри те, що в українській енергосистемі 14 січня існує суттєвий дефіцит, зберігається керованість та цілісність після ракетної атаки військових РФ.

Про це повідомив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький у Facebook.

За його словами, ціллю росіян 14 січня були електростанції, а також підстанції “Укренерго”.

“Дякуючи Силам оборони України та заходам, що вживали енергетики під час ударів, керованість та цілісність енергосистеми збережена. Проте дефіцит в системі суттєвий”, — йдеться в повідомленні.

Кудрицький також додав, що складна ситуація спостерігається на Харківщині та Львівщині. Там, а також в інших регіонах, вже працюють ремонтні бригади й триває ліквідація наслідків атаки.

Голова правління зазначив, що скоординована робота військових та енергетиків не дає можливості ворогу досягти головної мети — занурити всю країну у холод та темряву.

Він заявив, що зараз набирає потужність генерація та відновлюється енергопостачання для споживачів.