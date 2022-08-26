25 серпня президент РФ Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності російської армії. Однак аналітики Інституту вивчення війни вважають, що це навряд чи підсилить бойову міць армії РФ.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

На думку експертів, збільшення чисельності російської армії, починаючи з січня 2023 року, навряд чи принесе значну бойову силу найближчим часом і вказує на те, що Путін навряд чи найближчим часом віддасть наказ про масову мобілізацію.

Аналітики зауважили, що, ймовірно, російські військові прагнуть відновити втрати внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та створити сили для продовження війни.

“Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, все ще недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін як і раніше налаштований уникнути повної мобілізації”, – мовиться у звіті.

Експерти також наголосили, що Кремлю навряд чи вдасться зібрати понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено новим указом.

“Російська армія історично не досягала цілей щодо кінцевої чисельності. Наприклад, у 2022 році перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну вона мала лише близько 850 000 військовослужбовців дійсної служби, що значно не досягало її номінальної цільової чисельності понад один мільйон”, – нагадали в ISW.

На думку експертів, Росія зіштовхнеться с серйозними перешкодами, якщо захоче швидко набрати нових солдатів.

В ISW також зауважили, що РФ може скористатись осіннім призовом – згідно з яким на службу в армію повинні зібрати близько 130 000 осіб – щоб поповнити втрати на війні проти України.

Також є ймовірність, що Кремль офіційно приєднає до російської армії сили так званих “Л/ДНР” або новостворені добровольці підрозділи, які формально не є частиною армії. Та навіть з таким сценарієм суттєво збільшити кількість армійців Кремлю не вдасться, резюмували експерти.