Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни.
Останній тиждень переломив хід війни на користь України. Тепер саме наша держава дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій. Як зауважили в Інституті вивчення війни, Росія дедалі частіше неадекватно реагує на зростання фізичного та психологічного тиску зі боку України.
Однак, кампанія з відвоювання окупованих територій на північному сході України в кінцевому підсумку досягне кульмінації – і це дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки.
Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції, ймовірно, їх буде декілька.
В Інституті вивчення війни переконані, що широкомасштабна російсько-українська війна затягнеться до 2023 року.
- Успішні дії Збройних сил України у Харківській області можуть підірвати довіру громадян Росії та еліти стосовно президента РФ Володимира Путіна. Відступ армії підриває його імідж.
- Розпочалася двісті перша доба протистояння широкомасштабному російському вторгненню. Протягом минулої доби, 11 вересня, після вдалих дій, проведених Силами оборони на Херсонському напрямку, ворог зазнав значних втрат у живій силі. За наявною інформацією, 810 окрема бригада морської піхоти (пункт постійної дислокації місто Севастополь) втратила майже 85% особового складу.
- Західні уряди мобілізують своїх виробників зброї, щоб нарощувати виробництво та поповнювати запаси, які значно скоротилися через допомогу Україні у протистоянні російській агресії.
- ЗС РФ уже протягом двох тижнів намагаються побудувати наплавний міст через Дніпро, але через прицільні удари української артилерії все ще не в силах його завершити.