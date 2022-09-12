Про це інформує американський аналітичний центр Інститут вивчення війни.

Останній тиждень переломив хід війни на користь України. Тепер саме наша держава дедалі більше диктуватиме місце та характер основних бойових дій. Як зауважили в Інституті вивчення війни, Росія дедалі частіше неадекватно реагує на зростання фізичного та психологічного тиску зі боку України.

Однак, кампанія з відвоювання окупованих територій на північному сході України в кінцевому підсумку досягне кульмінації – і це дозволить росіянам відновити міцну лінію оборони і, можливо, навіть провести локалізовані контратаки.

Щоб завершити звільнення окупованої Росією території, Україні доведеться розпочати наступні контрнаступальні операції, ймовірно, їх буде декілька.

В Інституті вивчення війни переконані, що широкомасштабна російсько-українська війна затягнеться до 2023 року.