Згідно з повідомленнями розвідки Великої Британії, станом на 15 січня Україна утримує свої позиції на Соледарі (Донецька область), проте там точаться важкі бої.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

У вихідні на Донбасі тривали інтенсивні бої біля Кремінної та на Бахмутському напрямку. Майже напевно відомо, що станом на 15 січня 2023 року Збройні Сили України утримують позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, попри продовження штурму з боку “вагнерівців”.

Бої навколо Кремінної характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте, загалом ЗСУ поступово просуваються на схід до околиць міста Кремінної.

У британській розвідці констатують, що протягом останніх шести тижнів і Росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах. Для їх закріплення обом сторонам важливо сформувати війська, які б використовували ці тактичні успіхи для здійснення операційних проривів.