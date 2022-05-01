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Попри відсутність гумкоридору бізнесмен збирає евакуаційну колонну в Маріуполь: раніше він врятував близько тисячі людей

Український бізнесмен Михайло Пуришев збирає евакуаційну колону до Маріуполя завтра, 2 травня. Він буде виїжджати з Запоріжжя для того, аби організувати волонтерську допомогу жителям блокадного міста.

Неділя, 1 травня 2022, 15:01
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Про це повідомив він в Instagram.

Бізнесмен додав, що ця думка може здаватися неймовірною, бо місто оточене ворогом. Проте він нагадав про ситуацію, коли 8 березня йому вдалося прибути до Маріуполя з гуманітарною допомогою.

“Деякі волонтери називають мене “Колумбом Маріуполя”, бо я перший, хто туди поїхав і відкрив цей коридор. Зараз на “Азовсталі” немає коридорів, зелених коридорів. Немає домовленостей ні з ким”, — розповів він.

Тому він закликав волонтерів, активістів та небайдужих долучитися до евакуаційної колони завтра, 2 травня. Михайло Пуришев буде виїжджати з “Епіцентру” Запоріжжя, але не додав з якого саме. Зв’язатися з бізнесменом можна через соціальні мережі.

Він наголосив, що поїздка буде небезпечною та не може надати гарантій того, як все пройде. Річ у тім, що гуманітарний коридор не погоджено, тому цей крок є суто волонтерським. На його думку, чим більше людей долучаться до допомоги та чим більше розповсюдять інформацію про колону — тим більше буде реакція спільноти та можливість успішної евакуації.

“Це виключно на ваш страх і ризик, але я буду радий кожному, хто долучиться”, — сказав бізнесмен. “У мене немає жодної “корочки”, але в мене є велике бажання допомогти. Я хочу, щоб ви нам допомогти та про нас дізнався весь світ. Я хочу, аби знали, що їде ціла колона мирних жителів забирати мирних жителів”.

Михайло Пуришев раніше вивозив жінок і дітей з-під обстрілів. Йому вдалося врятувати більше тисячі співмешканців Маріуполя. Бізнесмен, який має чотирьох дітей, є блогером та власником одного з нічних клубів міста, зробив шість евакуаційних рейсів.

Його машина не один раз потрапляла під обстріли, тому він ремонтував її сам. Після чого знову вирушав з Запоріжжя до Маріуполя, аби привезти жителям блокадного міста продукти, воду і медикаменти. Одного разу на його відео потрапив момент обстрілу, коли поруч з ним та іншими містянами впав боєприпас.

Проте у кінці березня Михайлу Пуришеву довелося припинити ці поїздки. Окупанти стали йому погрожувати, але його не зупиняє спробувати сьомий раз організувати евакуаційну колону.

Теги: бізнесмен, блокада Маріуполя, Війна в Україні, війна з Росією, гуманітарна допомога, гуманітарний конвой, гуманітарний коридор, Запоріжжя, Маріуполь, Михайло Пуришев, російсько-українська війна, українські бізнесмени

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