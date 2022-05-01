Попри відсутність гумкоридору бізнесмен збирає евакуаційну колонну в Маріуполь: раніше він врятував близько тисячі людей

Про це повідомив він в Instagram.
Бізнесмен додав, що ця думка може здаватися неймовірною, бо місто оточене ворогом. Проте він нагадав про ситуацію, коли 8 березня йому вдалося прибути до Маріуполя з гуманітарною допомогою.
“Деякі волонтери називають мене “Колумбом Маріуполя”, бо я перший, хто туди поїхав і відкрив цей коридор. Зараз на “Азовсталі” немає коридорів, зелених коридорів. Немає домовленостей ні з ким”, — розповів він.
Тому він закликав волонтерів, активістів та небайдужих долучитися до евакуаційної колони завтра, 2 травня. Михайло Пуришев буде виїжджати з “Епіцентру” Запоріжжя, але не додав з якого саме. Зв’язатися з бізнесменом можна через соціальні мережі.
Він наголосив, що поїздка буде небезпечною та не може надати гарантій того, як все пройде. Річ у тім, що гуманітарний коридор не погоджено, тому цей крок є суто волонтерським. На його думку, чим більше людей долучаться до допомоги та чим більше розповсюдять інформацію про колону — тим більше буде реакція спільноти та можливість успішної евакуації.
“Це виключно на ваш страх і ризик, але я буду радий кожному, хто долучиться”, — сказав бізнесмен. “У мене немає жодної “корочки”, але в мене є велике бажання допомогти. Я хочу, щоб ви нам допомогти та про нас дізнався весь світ. Я хочу, аби знали, що їде ціла колона мирних жителів забирати мирних жителів”.
Михайло Пуришев раніше вивозив жінок і дітей з-під обстрілів. Йому вдалося врятувати більше тисячі співмешканців Маріуполя. Бізнесмен, який має чотирьох дітей, є блогером та власником одного з нічних клубів міста, зробив шість евакуаційних рейсів.
Його машина не один раз потрапляла під обстріли, тому він ремонтував її сам. Після чого знову вирушав з Запоріжжя до Маріуполя, аби привезти жителям блокадного міста продукти, воду і медикаменти. Одного разу на його відео потрапив момент обстрілу, коли поруч з ним та іншими містянами впав боєприпас.
Проте у кінці березня Михайлу Пуришеву довелося припинити ці поїздки. Окупанти стали йому погрожувати, але його не зупиняє спробувати сьомий раз організувати евакуаційну колону.
- Нагадаємо, в суботу, 30 квітня, на Майдані Незалежності в Києві відбулася акція на підтримку захисників Маріуполя.
- Також окупанти завдали близько 50 авіаударів по Маріуполю. Окупаційні війська проти захисників “Азову” та мирних жителів застосували велику кількість фосфорних бомб.
- Ще дівчата, яким вдалось виїхати з заблокованого Маріуполя, поділились пережитим з перших днів вторгнення. Їхні рідні та ще дуже багато сімей із дітьми перебувають у місті. Вони закликали допомогти визволити людей із заблокованого міста.
- Захисники Маріуполя, бійці полку “Азов”, повідомили, в ніч на 26 квітня російські окупанти завдали 35 авіаударів по заводу “Азовсталь”, де, окрім військових, знаходяться і мирні мешканці.