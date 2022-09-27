#Букви розповідають, як проходить святкування цього року.

Зазвичай паломники приїжджають до Умані, адже саме тут розташована могила цадика Нахмана — одного із засновників брацлавського хасидизму. Віряни вважають, що кожен з них хоча б раз у житті повинен побувати в цьому місці. Хасиди збираються по секторах біля синагог. Там вони дудять у “шофар” — порожнистий баранячий ріг. На свято заведено збиратися на березі водойми та вивертаючи кишені викидати в воду крихти, що в них залишилися.

Також з Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і покаяння, які закінчуються головним юдейським святом Йом-Кіпур, тому усі паломники постійно моляться та ходять з молитовниками.

Попри повномасштабну російсько-українську війну цього року хасидів в Умані так само багато як завжди. Для них повністю оточили вулицю та прилеглі провулки, де для місцевих вхід заборонено. Зазначається, що це зроблено для того, аби “не виникало конфліктів”.

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото // 31 фото

Журналістам цього року потрапити на хасидську вулицю можна лише у супроводі поліції. Представників ЗМІ об’єднують у групи по 3-4 особи, яким виділяють двох поліціянтів з автоматами. У поліції стверджують, що хасиди нібито агресивні й поруч з ними без охорони, загрожує небезпека.

Поліціянти розповіли, що в перший день святкування Рош га-Шана хасиди сильно побили жінку на міському ринку тільки за те, що вона до них звернулася. Також паломники гуляють темними вулицями, порушуючи комендантську годину.

Кореспондента #Букв, як й інших журналістів відмовилися пропускати в приміщення, де хасиди їдять та моляться.

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото // 31 фото

Варто зауважити, що під час повітряної тривоги журналісти не змогли разом із хасидами пройти в укриття. Це пояснювалося тим, що паломники самі просять не пускати в укриття сторонніх, які заважають їм молитися.

За словами кореспондента, проходячи повз пости поліції хасиди вигукують гасла “Слава Україні” та “Путін — х*йло”.

26 вересня в етері телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін сказав, що станом на ранок понеділка до Умані прибуло 22 800 паломників-хасидів: “Безпеку там забезпечують понад 600 українських поліціянтів. Цього разу Ізраїль утримався від направлення своїх правоохоронців для допомоги нашій поліції”, — сказав він.

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

  • Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото

Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото // 31 фото