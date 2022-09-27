У 2022 році з вечора 25 вересня по 27 вересня включно усі, хто сповідує юдаїзм відзначають свято початку нового року — Рош га-Шана. Паломники-хасиди приїжджають до українського міста Умань, аби відвідати одну зі своїх найбільших святинь. На тлі повномасштабної російсько-української війни охочих побувати тут не поменшало.

#Букви розповідають, як проходить святкування цього року.

Зазвичай паломники приїжджають до Умані, адже саме тут розташована могила цадика Нахмана — одного із засновників брацлавського хасидизму. Віряни вважають, що кожен з них хоча б раз у житті повинен побувати в цьому місці. Хасиди збираються по секторах біля синагог. Там вони дудять у “шофар” — порожнистий баранячий ріг. На свято заведено збиратися на березі водойми та вивертаючи кишені викидати в воду крихти, що в них залишилися.

Також з Рош га-Шана починаються 10 днів молитов і покаяння, які закінчуються головним юдейським святом Йом-Кіпур, тому усі паломники постійно моляться та ходять з молитовниками.

Попри повномасштабну російсько-українську війну цього року хасидів в Умані так само багато як завжди. Для них повністю оточили вулицю та прилеглі провулки, де для місцевих вхід заборонено. Зазначається, що це зроблено для того, аби “не виникало конфліктів”.











Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото // 31 фото

Журналістам цього року потрапити на хасидську вулицю можна лише у супроводі поліції. Представників ЗМІ об’єднують у групи по 3-4 особи, яким виділяють двох поліціянтів з автоматами. У поліції стверджують, що хасиди нібито агресивні й поруч з ними без охорони, загрожує небезпека.

Поліціянти розповіли, що в перший день святкування Рош га-Шана хасиди сильно побили жінку на міському ринку тільки за те, що вона до них звернулася. Також паломники гуляють темними вулицями, порушуючи комендантську годину.

Кореспондента #Букв, як й інших журналістів відмовилися пропускати в приміщення, де хасиди їдять та моляться.

















Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото // 31 фото

Варто зауважити, що під час повітряної тривоги журналісти не змогли разом із хасидами пройти в укриття. Це пояснювалося тим, що паломники самі просять не пускати в укриття сторонніх, які заважають їм молитися.

За словами кореспондента, проходячи повз пости поліції хасиди вигукують гасла “Слава Україні” та “Путін — х*йло”.

26 вересня в етері телемарафону перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін сказав, що станом на ранок понеділка до Умані прибуло 22 800 паломників-хасидів: “Безпеку там забезпечують понад 600 українських поліціянтів. Цього разу Ізраїль утримався від направлення своїх правоохоронців для допомоги нашій поліції”, — сказав він.































Попри війну на святкування Рош га-Шана до Умані приїхало понад 20 тисяч хасидів-паломників: фото // 31 фото