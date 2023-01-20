Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на заяву міністра аграрної політики Миколи Сольського.

За його словами, навіть у таких складних умовах Україна спромоглася з початку широкомасштабної війни експортувати понад 40 млн тонн зернових, олійних та продуктів їх перероблення для забезпечення їжею сотень мільйон людей по всьому світу. Відтак, Україна попри все зберегла свої позиції у п’ятірці світових агроекспортерів.

Микола Сольський зазначив, що одним із викликів є блокування українського агроекспорту, як на початку повномасштабної війни РФ, так і сьогодні, через штучні перевірки кораблів у Босфорі, що викликає турбулентність на продовольчих ринках. Як наслідок, зростають ціни на продовольство та в цілому загострюється продовольча криза.

Проте, міністр наголосив, що Україна спільно з міжнародними партнерами доклала максимум зусиль для розширення нових логістичних шляхів, зокрема й запуску зернового коридору. Завдяки цьому Україна залишилися гарантом продовольчої безпеки світу.

Втім, за словами міністра, продовольча безпека – не єдиний виклик для сучасного світу. Актуальними є й проблеми кліматичних змін, які тягнуть за собою виснаження ресурсів, а також питання трансформації продовольчих систем, енергозбереження, використання відновлювальних ресурсів.Микола Сольський підкреслив, що все це вимагає відповідних рішень від міжнародної спільноти.

Крім того, міністр додав, що на сьогодні для пришвидшення розвитку фермерства і розв’язання проблем, пов’язаних із голодом та екологією, країни нетто-експортери з розвинутими агротехнологіями мають ділитися досвідом з країнами, що розвиваються.

Зазначимо, що 13 січня, у межах “зернової ініціативи” з українських портів відправили перший у 2023 році мільйон тонн української агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Зокрема з портів Великої Одеси вийшли 11 суден із 313,5 тис. тонн агропродукції. Відразу три балкери попрямували до країн Африки. Балкер LADY LITEL з 31 тис. тонн пшениці – для Лівії, балкер EAST WIND 1 з 25 тисячами тонн – для Тунісу, а також балкер LADY HATICE з 11 тисячами тонн продовольства – для Марокко.